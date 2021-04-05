Харьковские соглашения с РФ ни в коем случае нельзя расторгать: в МИД назвали причину

В Украине сейчас расследуют обстоятельства принятия Радой документа, который сыграл на руку агрессору

Харьковские соглашения нельзя расторгать, поскольку этот документ служит доказательной базой нарушения Россией своих юридических обязательств. И после оккупации Крыма Украина эти Соглашения сможет использовать в международных судах.

Об этом заявил в комментарии LB.ua спикер МИД Украины Олег Николаенко.

Он напомнил, что ведомство было против денонсации Соглашений в 2014 году, когда Россия напала на Украину.

"Наши аргументы таковы: Соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений Соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма", – сказал Николаенко.

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Также дипломат объяснил, что Россия должна платить Украине за размещение Черноморского флота в Крыму. Игнорирование создает основания для судебных исков.

"Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ начала расследовать обстоятельства подписания и ратификации Верховной Радой в 2010 году Харьковских соглашений. Этот документ позволил России увеличить в Крыму количество войск Черноморского флота и продлить срок действий их базирования.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что депутаты начали открещиваться от голосования.