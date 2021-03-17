Хотели захватить власть и торговали влиянием: что есть у детективов на судей ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование в отношении председателя и судей Окружного административного суда Киева – их подозревают в ряде преступлений.
Об этом 17 марта сообщили в НАБУ.
По мнению детективов бюро, действия членов ОАСК подпадают под статьи Уголовного кодекса о попытке захвата государственной власти, препятствовании работы государственных органов, участии в преступной организации и злоупотреблении влиянием.
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Всего в нарушениях подозреваются 11 человек:
- председатель ОАСК;
- два его заместителя;
- четверо судей ОАСК;
- глава Государственной судебной администрации;
- двое адвокатов;
- неуказанное физическое лицо.
НАБУ открыло подозреваемым материалы для ознакомления и готовится направить в суд обвинительный акт.
По версии следователей, действуя в составе преступной группы, подозреваемые пытались захватить власть в Украине, установив контроль над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создавая искусственные препятствия в их работе.
Кроме того, они принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.
Напомним, что антикоррупционные органы уже больше полугода пытаются привлечь фигурантов расследования к ответственности. Председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам сообщили о подозрении еще в июле прошлого года
А президент Украины Владимир Зеленский даже внес в Верховную Раду три законопроекта, которые урезают полномочия Окружного админсуда Киева.
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