В коллекции Авакова 5 тыс. пластинок и дисков, а дочка Кличко играет на рояле стоимость 1 млн

Заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый обнародовал 30 марта декларацию о доходах за 2020 год, в которой указал, что владеет, помимо огромного особняка, квартир и земельных участков, еще и церковью. Храм Украинской православной церкви Киевского патриархата (201 кв. м) находится в пгт Ольшана Звенигородского (ранее – Городищенского) района Черкасской области.

Сайт "Сегодня" узнал, какими еще необычными предметами роскоши владеют, согласно декларациям, украинские чиновники и политики.

Виталий Кличко. Рояль за миллион и 9 велосипедов

Глава Киевской городской государственной администрации, мэр столицы Виталий Кличко задекларировал за прошлый год более 500 тысяч долларов зарплаты, антикварные каминные часы и рояль Yamaha стоимостью 960 тыс. грн.

Кто в семье столичного градоначальника пользуется роялем, да еще таким дорогущим – интрига. Сам Виталий Кличко, как известно, записной гитарист. Как рассказала "ТСН" жена мэра Наталья, на досуге они развлекаются домашними концертами. Кличко "в полном релаксе играет на гитаре", а супруга ему подпевает. Любимые песни – "Сіла птаха" и "Чом ти не прийшов". А на рояле Yamaha ценой в миллион играет, по ее словам, дочка.

Правда, мы немного волнуемся о велопарке столичного градоначальника: в декларации за 2017 год среди движимого имущества у него были указаны, кроме прочего, 9 велосипедов, включая модели Genius 700 Plus Tuned Bike и Spark 700 Plus Tuned Bike.

Оксана Маркарова. Племенной скакун и собрание живописи

Согласно декларации госпожи посла Украины в США Оксаны Маркаровой за 2017 год – то есть в ее бытность министра финансов, в собственности семьи находилось не только шесть квартир, два жилых дома, два гаража (при этом один гараж с жилыми комнатами), семь земельных участков и три автомобиля: Honda, Toyota, Mercedes.

Оказалось, что Оксана Маркарова и ее супруг Дмитрий Волынец не чужды прекрасному: в их собственности находятся две крупные коллекции. Это библиотека украинской и мировой литературы общим количеством порядка 2 тыс. томов, включая букинистические издания XVIII века. И собрание живописи и графики украинских художников XIX-XXI века общим количеством 983 работы. Есть и экзотика – племенной конь.

Саид Джавид. Африканский лев

Как оказалось, племенной конь – это еще не экзотика. Депутат Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За життя" Саид Джавид указал в декларации о доходах за 2020 год африканского льва.

"Лев африканский чипированный" указан в разделе "Движимое имущество". Хищник был приобретен еще в 2017 году, но за какую сумму – неизвестно.

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Александр Турчинов. Книги религиозные и собственные

Главное богатство главы СНБО Александра Турчинова, как известно – его собственные, весьма занимательные книги. По одному из романов, написанных главой СНБО, был даже снят фильм "Иллюзия страха". Помимо авторских прав на четыре литературных произведения и 7 монографий, Турчинов, который является диаконом баптистской церкви "Слово веры", владеет также 27-ю старинными религиозными книгами. В список входит Библия, Евангелие, Трефологионы, Апостолы и так далее.

Владимир Зеленский. 39 патентов

Еще до победы на президентских выборах Владимир Зеленский обнародовал декларацию, из которой следует, что чета Зеленских владеет в общей сложности 12 домами и квартирами, в том числе в Италии и временно оккупированной Ялте. Но самое интригующее – это даже не шесть ценных наручных часов, а 39 патентов на различные торговые марки, полезные модели и изобретения.

Например, в июне 2019-го Зеленский подал заявки на регистрацию нескольких торговых марок и политических слоганов, связанных с его политической кампанией. В частности, это лозунги и слоганы "Сделаем это вместе!", Команда Зеленского, Зе!, Зе, Зе!Команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019 – благодаря им президент и его команда стали узнаваемыми в политике.

Кроме того, среди вероятных патентов Зеленского были указаны ТМ ZeNews и ЗеНьюз. Cудя по описанию, президент планировал использовать их в полиграфии, телевидении, рекламе, образовании и тому подобное.

Роялти за обладание торговыми марками оказалось делом прибыльным. Как передает Укринформ, накануне Нового, 2021 года Зеленский получил от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица" роялти на общую сумму 4 589 832 грн.

Арсен Аваков. 4 шубы, 5 000 винилов и один Пикассо

Но самым настоящим "Плюшкиным" среди коллекционеров оказался глава МВД Арсен Аваков. Аваков указал в декларации за 2019 год, что в его собственности находятся следующие сокровища:

34 авторские картины и рисунка (в том числе работы Пабло Пикассо), пять икон, коллекция картин, гравюр, эстампов и литографий украинских и неизвестных художников (78 шт.), набор зарисовок карандашом и акварелью Василия Ермилова;

современные часы (Rolex, Vacheron Constantin, Chanel и Jaeger LeCoultre), антикварные каминные часы XIX-XX века (3 шт.);

коллекция медных, бронзовых, серебряных и золотых монет Восточной Европы XVI-XXI веков (2661 шт.), а также золотых монет США и Западной Европы XVIII-XXI веков (24 шт.);

художественный игорный набор нард и шахмат, включая набор шахмат XIX века;

три коллекции почтовых марок – украинских с момента провозглашения независимости, марки разных стран 1960-2000 гг. по космической и художественной тематике, а также юбилейных марок и блоков СССР;

коллекция из 730 бутылок вина производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили и еще 19 отдельных бутылок коллекционных вин;

12 наборов мебели, а также антикварное зеркало XIX века и набор светильников, две художественные консоли из бронзового литья для мебели;

коллекция бронзовых, чугунных, серебряных и каменных статуэток XIX-XX веков;

библиотека книг, печатных изданий и журналов XVIII-XXI веков (всего около 8 220 экземпляров);

коллекция холодного оружия XIX-XXI веков (9 единиц);

четыре шубы, три сумки, колье из белого золота с бриллиантами, а также еще 13 ювелирных изделий и наборов:

коллекция виниловых пластинок, а также аудио- и видеозаписей на различных носителях (диски, кассеты, пленка) – около 5 000 экземпляров;

коллекция этикеток вина Mouton-Rothschild разных лет.

В 2019 году кэтому немаленькому списку добавилось"художественное ювелирное изделие с использованием серебра, золота и полудрагоценных камней в виде буровой нефтяной вышки".

Сергей Князев. Миллион алиментов

Согласно электронной декларации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева за 2018 год, он заплатил около 1 млн грн алиментов. Точнее, 926 333 грн. (При этом ничего не известно об уплаченных алиментах за 2017 год.) Хотя, конечно же, вопрос о том, являются ли алименты предметом роскоши или коллекционирования, остается спорным.

Напомним, что 30 марта Верховная Рада Украины одобрила проведение налоговой амнистии для украинцев. Предполагается, что "прощать" теневые доходы и имущество будут с помощью так называемой нулевой декларации.

Это предусматривает законопроект № 5153, который парламент принял в первом чтении 245-ю голосами. Документ еще будет дорабатываться ко второму чтению. Этот законопроект – ключевой в проведении налоговой амнистии, он определяет ее основные принципы. В пакет необходимых документов также входят принятые за основу №№ 5155, 5156. В них прописаны технические детали.