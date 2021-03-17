Ирина Венедиктова подвела итоги первого года работы на посту генпрокурора

Для прокуратуры этот год был периодом трансформаций

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подвела итоги первого года своей работы на этой должности.

Об этом она написала в Facebook.

"Для прокуратуры этот год был периодом трансформаций, для меня лично – внутреннего роста", - написала она.

Венедиктова назвала следующие достижения.

Кадровые вопросы

провели аттестацию прокуроров региональных прокуратур;

появился новый вид прокуратур – окружные , где будут работать прокуроры местных прокуратур, которые доказали свою компетентность и добропорядочность;

, где будут работать прокуроры местных прокуратур, которые доказали свою компетентность и добропорядочность; пришла "свежая кровь" – 115 специалистов не из системы, прошли отбор.

оптимизировали административный штат по всей институции – теперь в прокуратуре на 350 руководителей меньше, что позволит экономить до 100 млн грн в год;

запустили независимый конкурс на должность руководителя САП.

Улучшение работы прокуратуры

принята Стратегия развития органов прокуратуры;

в структуре Офиса генпрокурора появилось самостоятельное подразделение по защите инвестиций;

расширен на всю Украину пилотный проект восстановительного правосудия для несовершеннолетних;

восстановили координационную роль прокуратуры – за год 6 координационных и совместных совещаний.

Ирина Ванедиктова. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna Реклама

Показатели работы

в 3 раза возросло количество раскрытых организованных групп и преступных организаций с межрегиональными связями;

в 4 раза – на этнической основе;

в 2 раза- с транснациональными связями;

более чем на треть больше обезвреженных организованных групп и преступных организаций – 504, а также уличенных банд – 20;

в 3 раза выросло количество лиц, которым сообщено о подозрении и направленных в суд обвинительных актов по делам Майдана;

в 5 раз увеличены суммы предъявленных исков в бюджетной сфере – 4 млрд грн;

в 11,5 раз увеличилась сумма, на которую судами открыто производство по делам по искам прокурора в сфере охраны окружающей природной среды – 2,7 млрд грн;

в 7,6 раз – в бюджетной сфере – 5,5 мрд грн;

в 2,5 раза – по вопросам защиты прав детей – 2 млрд грн;

в 2 раза увеличилась сумма, на которую удовлетворены иски прокуроров – 21 млрд грн;

в 6 раз выросла сумма, на которую удовлетворены иски прокурора о возмещении вреда, причиненного уголовными преступлениями – 342 млн грн;

в 5 раз – по вопросам охраны окружающей природной среды – 1,5 мрд грн;

в 4 раза – по вопросам защиты прав детей;

возвращены государству и предупреждено незаконное выбытие более 30 тысяч гектаров земель.

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Резонансные дела

подтверждение судом апелляционной инстанции приговора бывшему президенту Украины по госизмене;

разоблачение бывшего первого заместителя руководителя центра спецопераций "А" СБУ, который работал на российские спецслужбы;

после 2 лет следствия в суд передано дело о заказчиках и организаторах нападения на Екатерину Гандзюк;

о подозрении сообщено 4 народным депутатам Украины действующего созыва и еще по 2 народным избранникам обвинительные акты направлены в суд;

впервые сообщено о подозрении в "кнопкодавстве" одному из народных депутатов;

сообщено о подозрении главе Конституционного суда Украины в совершении двух уголовных преступлений против правосудия;

сдвинулось с мертвой точки дело так называемой группы "Приватбанка";

в прошлом году Офис генпрокурора передал в АРМА арестованное имущество в производстве о растрате более 2,5 млрд грн средств банка "Финансы и Кредит".

Наказание Россию за агрессию против Украины

Международный уголовный суд завершил предварительное изучения ситуации в Украине, которое длилось с сентября 2015 года. По результатам материалов, которые направил Офис генпрокурора, получено подтверждение, что в оккупированных Крыму и на Донбассе имеют место военные преступления и преступления против человечности, и это относится к юрисдикции Гаагского трибунала.

Напомним не так давно Ирина Венедиктова прокомментировала возможную экстрадицию бизнесмена Игоря Коломойского.