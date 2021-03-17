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Ирина Венедиктова подвела итоги первого года работы на посту генпрокурора

17 марта, 13:54

Денис Беспалов

Для прокуратуры этот год был периодом трансформаций

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подвела итоги первого года своей работы на этой должности.

Об этом она написала в Facebook.

"Для прокуратуры этот год был периодом трансформаций, для меня лично – внутреннего роста", - написала она.

Венедиктова назвала следующие достижения.

Кадровые вопросы

Улучшение работы прокуратуры

Ирина Ванедиктова. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

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Показатели работы

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Резонансные дела

Наказание Россию за агрессию против Украины

Международный уголовный суд завершил предварительное изучения ситуации в Украине, которое длилось с сентября 2015 года. По результатам материалов, которые направил Офис генпрокурора, получено подтверждение, что в оккупированных Крыму и на Донбассе имеют место военные преступления и преступления против человечности, и это относится к юрисдикции Гаагского трибунала.

Напомним не так давно Ирина Венедиктова прокомментировала возможную экстрадицию бизнесмена Игоря Коломойского.

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