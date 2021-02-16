"Искренние извинения женским общежитиям": Арестович тонко "потроллил" Геращенко

Геращенко обвинила Арестовича в сексизме – он извинился, но не перед ней

Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович после сексистского скандала с нардепом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко, принес извинения, но не ей.

В прямом эфире одного из телеканалов он сравнил уровень политики "ЕС" с "женской ПТУшной общагой". Геращенко назвала эти слова сексизмом и хамством.

При этом даже ведущий согласился с нардепом, что из уст Арестовича прозвучал сексизм, и призвал его извиниться. Во время эфира от него этого не дождались, но сегодня Арестович своеобразно извинился, правда, не перед Геращенко.

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"Приношу свои искренние извинения женским общежитиям за сравнение их с "ЕС", – написал в Facebook спикер украинской делегации в ТКГ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается ввести наказание за сексизм. Это касается публичной и частной сферы и даже интернета.