Историческое событие. В Верховной Раде ввели сенсорные кнопки

В Верховной Раде установили сенсорные кнопки для голосования в сессионном зале, а также добавили дополнительные камеры. Об этом сообщил на Согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков.
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В Верховной Раде установили сенсорные кнопки для голосования в сессионном зале, а также добавили дополнительные камеры. Об этом сообщил на Согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков.
Новость дополняется…
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