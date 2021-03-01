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Историческое событие. В Верховной Раде ввели сенсорные кнопки

1 марта, 11:17

Сергей Мартынец

В Верховной Раде установили сенсорные кнопки для голосования в сессионном зале, а также добавили дополнительные камеры. Об этом сообщил на Согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков.

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