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Итоги экстренного заседания СНБО: сегодня на "Свободе слова Савика Шустера"

19 февраля, 16:37

Сергей Мартынец

В студии поговорят и о легализации оружия, и о новых штрафах для водителей

Сегодня, в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии будут обсуждать итоги экстренного заседания СНБО на Банковой, и почему разная ситуация с заболеваемостью на COVID-19.

Кроме того, гости студии обсудят новое повышение штрафов для украинских водителей и надо ли легализировать огнестрельное оружие.

Также во время эфира покажут эксклюзивное расследование о разоблачении мошенников.

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Гости студии:

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Источник: Сегодня

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