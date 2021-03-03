Итоги встречи Зеленского и Мишеля: вакцина, Крым и санкции против РФ

Украинский лидер попросил наказать Россию за Крым, как это ЕС сделал в поддержку Навального

Президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель после поездки на Донбасс сегодня провели переговоры относительно сотрудничества Украины и Евросоюза. Они также обсудили горячие темы – вакцину и новые санкции против России.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Фото: president.gov.ua

Вакцина от COVID-19

Собеседники обсудили возможность помощи со стороны ЕС о максимальном сокращении сроков поставки вакцин в Украину.

"Мы скоординировали с господином президентом (Евросовета) наши дальнейшие шаги, в частности по созданию действенного механизма передачи вакцины от ЕС странам-партнерам", – сказал Зеленский.

Реформы в Украине

Собеседники подробно обсудили антикоррупционную и судебную реформы, ситуацию вокруг Конституционного суда.

Фото: president.gov.ua

"Судебная реформа будет доведена до конца, будет прозрачной и справедливой. Чтобы каждый украинец мог доверять судам и видеть, что они функционируют для защиты их интересов и законов. Украина чрезвычайно ценит всестороннюю помощь Европейского Союза. Мы уже достигли значительных успехов", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Санкции против России и Крымская платформа

Зеленский поблагодарил ЕС за новые санкции против России, а Мишель в очередной раз подтвердил, что Россия является не посредником, а участником конфликта.

Фото: president.gov.ua

Также обсуждался вопрос "Северного потока – 2". Президент Евросовета отметил важность энергетического вопроса для Европы, в том числе для безопасности восточноевропейских стран.

При этом президент Украины настаивает, чтобы вопрос Крыма был вынесен на международную повестку дня. И с этой инициативой 23 августа состоится саммит Крымской платформы. Его цель – создание действенного механизма для деоккупации территорий. Он очень рассчитывает на непосредственное участие Шарля Мишеля в этом мероприятии.

Кроме того, Зеленский выступил с инициативой о введении санкций против тех, кто причастен к нарушению прав человека в Крыму.

Пересмотр Соглашения об ассоциации

Зеленский заверил, что Украина хочет использовать гибкость Соглашения для того, чтобы полнее приобщиться к внутреннему рынку Евросоюза. Киев рассчитывает на: пересмотр Соглашения, интеграцию в общий рынок ЕС, Соглашение о совместном авиационном пространстве, макрофинансовую помощь, промышленный безвиз. Реализовать эти планы президент рассчитывает уже к 23-му саммиту, который состоится в этом году в Киеве.