Избрание главы САП: названа дата начала конкурса

В ближайшие три дня будут опубликованы нормативные акты, регулирующие конкурс

В понедельник, 25 января, стартует конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщает на своей странице в Facebook.

Комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП приняла такое решение на сегодняшнем заседании.

По словам Венедиктовой, объявление будет опубликовано на сайте Офиса генпрокурора в течение трех ближайших дней вместе с нормативными актами, регулирующими деятельность комиссии и проведение конкурса.

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"Уже с понедельника начнется процесс отбора руководителя одного из ключевых институтов. Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов", – заявила генпрокурор.

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Напомним, в августе-2020 глава САП Назар Холодницкий подал в отставку по собственному желанию и Венедиктова приняла его заявление.

А президент Владимир Зеленский заявил, что избрание главы САП продлится несколько месяцев, так как должен быть большой конкурс, в котором примут участие сотни претендентов.