"Тайная вакцинация" украинских политиков: Израиль ответил на обвинения

Контрабанду прививок от от COVID-19 или их тайные поставки для вакцинации украинских чиновников отрицают в Министерстве здравоохранения Израиля.

Об этом сообщает BBC News.

Ранее о "подпольном прививании" украинских чиновников сообщали СМИ. А владелец "Обозревателя" Михаил Бродский заявил, что вопросом "должны заниматься израильские расследователи".

Представитель израильского министра здравоохранения Юлия Эдельштейна исключил возможность того, что вакцины в Украину ввозили из Израиля.

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"Вакцинам требуется глубокая заморозка. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", – заверили в министерстве.

Из-за сообщения в украинской прессе в Израиле пока не планируют начинать официальное расследование.

Напомним, ранее в Сети активно писали о том, что некоторые народные депутаты и высокопоставленные чиновники тайно получили вакцину Pfizer, нелегально завезенную из Израиля. Сайт "Сегодня" обратился к официальным источникам и узнал, так ли это на самом деле.

Премьер-министр Денис Шмыгаль приказал министерствам здравоохранения и внутренних дел проверить информацию о том, что он и ряд депутатов тайно получили вакцину Pfizer от коронавируса, которую нелегально привезли из Израиля.

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