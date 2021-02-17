Кабмин продлевает карантин: онлайн-трансляция заседания

Сейчас украинцы живут с ограничениями оранжевой зоны, но это изменится

Кабинет министров собрался на заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, на котором рассмотрит вопрос продления карантинных ограничений и введения адаптивного карантина.

Отметим, что общенациональный карантин с ограничениями оранжевой зоны истекает 28 февраля. Ранее глава правительства заявлял, что карантин в Украине будет продлен до 30 апреля – страну снова поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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При этом Шмыгаль намекнул, что это явно не последнее продление карантина. По его словам, "апрель будет показателем, как мы будем двигаться дальше".

Напомним, что 11 ноября прошлого года Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел общенациональный. В январе действовал локдаун, а после его окончания Украина вернулась в оранжевую зону. Читайте подробнее, что такое адаптивный карантин и какие будут ограничения.

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