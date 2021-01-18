Кабмин снизил цену на газ для украинцев: видео

Правительство планирует снизить не только тарифы на газ, но и стоимость его транспортировки

Кабинет министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля собрался на внеочередное заседание относительно урегулирования вопроса цены на газ для бытовых потребителей.

Напомним, в планах Кабмина – временно ввести с 1 февраля госрегулирование цены на газ как товар и установить ее на уровне 6,99 грн за кубометр (сейчас украинцы платят по разным ценам, достигает и до 12 грн). Такой тариф будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона – до 31 марта текущего года включительно. При этом стоимость транспортировки газа также предлагается ограничить – на уровне не более 1,79 гривни. В фактический тариф на газ, как известно, входят и цена, и плата за транспортировку.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 января президент Владимир Зеленский поручил Кабмину решить газовый вопрос. Он подчеркнул, что тарифы на газ для населения должны быть справедливыми

Позже на онлайн-совещании народных депутатов с представителями Кабинета министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было принято решение о снижении цены на транспортировку газа.

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