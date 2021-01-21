Версія українською
$ 28,2
34,15

Кабмин уволил замминистра Немилостивого из-за "пьяного" инцидента

21 января, 09:53

Сергей Мартынец

Шмыгаль назвал поведение заместителя министра недопустимым

Кабинет министров уволил Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства, сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства назвал недопустимым поведение чиновника.

"Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины – это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной", – написал Шмыгаль.

Виталий Немилостивый / Фото: Facebook

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", этой ночью в Киеве на улице Жилянской остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого патрульные обнаружили водителя с признаками алкогольного опьянения. Нетрезвым водителем оказался высокопоставленный чиновник Виталий Немилостивый, который еще и оказал сопротивление полицейским. Читайте подробнее, как полиция задерживала замминистра.

В свою очередь его шеф вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Немилостивый после такого поведения больше не может занимать эту должность.

Новости на эту же тему:
Немилостивый замминистра Кабинет министров Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Врач рассказал о серьезных последствиях легкой формы коронавируса
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили