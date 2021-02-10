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Кабмин запретил регистрировать российскую вакцину от COVID-19

10 февраля, 20:21

Юлия Безпечная

Правительство также установило порядок регистрации вакцин от COVAХ

Кабинет министров утвердил порядок государственной регистрации вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19 для экстренного медицинского применения, запретив при этом регистрировать вакцины, "разработанные государством-агрессором.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Таким образом, Кабмин фактически запретил регистрировать в Украине российскую вакцину "Спутник V".

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"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается", – говорится в постановлении № 95 от 8 февраля 2021 года.

Помимо этого, Кабмин также постановил, что:

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина точно не будет использовать российскую вакцину "Спутник V", поскольку ее эффективность никем не подтверждена.

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