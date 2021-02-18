"Как дела, петушок?". Гончаренко "потроллил" пропагандиста Соловьева

Депутат намекнул, что скоро Соловьева вообще мало куда будут пускать

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко "поиздевался" над российским пропагандистом Владимиром Соловьевым после вестей из Латвии, что ему туда запретили въезд.

Об этом он сообщил в Telegram.

Под постом пропагандиста в Twitter, что "у крымчан проблем с водой не будет", украинский депутат написал: "Как дела, петушок? Латвию закрыли, Италия на очереди. Жди".

Вот только ответа он не дождался, видать, Соловьев не может оправится от новостей из Латвии.

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"Пообщались с Владимиром. Не понимаю, почему он не отвечает?" – написал Гончаренко.

Как сообщали новости "Сегодня", Латвия приняла такое решение в отношении российского пропагандиста после того, как 15 февраля в эфире одного из российских телеканалов он объяснил, что уважает Гитлера больше, чем оппозиционера Алексея Навального.

Также мы писали, что латвийские власти отключили 16 российских каналов.