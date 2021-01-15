Версія українською
$ 28,06
33,99

Локдаун, тарифы и МВФ. Главное из интервью премьера Дениса Шмыгаля

15 января, 16:04

Виталий Семченко

Журналисты "Сегодня" рассказывают о самом важном

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал интервью телеканалу "Украина 24". Глава правительства рассказал о вероятности введения нового карантина, тарифах на газ и сотрудничестве с МВФ.

Журналисты "Сегодня" собрали главные тезисы.

Реклама

Локдаун и вакцина

Тарифы

Рынок газа

МВФ

Новости на эту же тему:
газ тарифы цена на газ Кабинет министров Денис Шмыгаль локдаун

Реклама

Новости партнеров

Украина шокирована: неизвестные факты о жизни Геннадия Кернеса
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир