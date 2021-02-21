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Киевский форум по безопасности: что делать с Россией?

21 февраля, 13:56

Сергей Мартынец

Участники Форума выяснят, способны ли протесты в РФ спровоцировать новую внешнюю и внутреннюю агрессию Кремля

22 февраля в 16:00 Киевский форум по безопасности будет транслировать онлайн-дискуссию, посвященную политическому положению в России, а также перспективам общественных протестов в этой стране. Что делать с Россией? Этот вопрос относится к узловым проблемам международных отношений XXI века.

Гости Форума обсудят такие вопросы:

Кто примет участие в дискуссии:

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Смотрите онлайн-трансляцию дискуссии на сайте "Сегодня" 22 февраля в 16:00.

Киевский форум – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Яценюк говорил, что Украина должна начать уголовное производство лично против Путина. Он отмечал, что наказаны за убийства украинцев должны быть не только исполнители – режим Януковича, – но и заказчик.

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Источник: Сегодня

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