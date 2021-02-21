Киевский форум по безопасности: что делать с Россией?

Участники Форума выяснят, способны ли протесты в РФ спровоцировать новую внешнюю и внутреннюю агрессию Кремля

22 февраля в 16:00 Киевский форум по безопасности будет транслировать онлайн-дискуссию, посвященную политическому положению в России, а также перспективам общественных протестов в этой стране. Что делать с Россией? Этот вопрос относится к узловым проблемам международных отношений XXI века.

Гости Форума обсудят такие вопросы:

Способна ли Россия на внутреннюю демократическую трансформацию и возможна ли либеральная Россия?

Какова реальная перспектива нынешних общественных протестов в России?

Способны ли протестные движения спровоцировать новую внешнюю и внутреннюю агрессию Кремля?

Каким образом Запад может обеспечить политику сдерживания режима президента Путина и поддержать демократические сдвиги в России?

Какая роль в демократических процессах на Востоке Европы принадлежит Украине?

Кто примет участие в дискуссии:

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Гарри Каспаров – известный российский оппозиционный деятель и общественный лидер, международный правозащитник, публицист, председатель международного Фонда по правам человека.

– известный российский оппозиционный деятель и общественный лидер, международный правозащитник, публицист, председатель международного Фонда по правам человека. Майкл Макфол – известный американский дипломат и ведущий мировой эксперт по России и внешней политике Соединенных Штатов. Бывший посол США в России, а сегодня директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета.

– известный американский дипломат и ведущий мировой эксперт по России и внешней политике Соединенных Штатов. Бывший посол США в России, а сегодня директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета. Виола фон Крамон-Таубадель – известная немецкая политическая деятельница, член Европейского парламента и комитета Европейского парламента по иностранным делам.

– известная немецкая политическая деятельница, член Европейского парламента и комитета Европейского парламента по иностранным делам. Арсений Яценюк – премьер-министр Украины в 2014-16 годах и председатель Киевского форума.

– премьер-министр Украины в 2014-16 годах и председатель Киевского форума. Даниил Лубкивский – заместитель министра иностранных дел Украины и дипломатический советник премьер-министра Украины в 2014-16 годах, директор Киевского форума (модератор дискуссии).

Смотрите онлайн-трансляцию дискуссии на сайте "Сегодня" 22 февраля в 16:00.

Киевский форум – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Яценюк говорил, что Украина должна начать уголовное производство лично против Путина. Он отмечал, что наказаны за убийства украинцев должны быть не только исполнители – режим Януковича, – но и заказчик.