Клинтон назвала Трампа марионеткой Путина и подозревает их в сговоре перед штурмом Капитолия

Бывшая госсекретарь США (2009-2013) Хиллари Клинтон хочет выяснить, разговаривал ли пока еще действующий президент Дональд Трамп с российским коллегой Владимиром Путиным накануне штурма Капитолия сторонниками республиканцев.

Об этом она заявила во время подкаста You and Me Both, сообщает The Hill.

Клинтон хочет получить записи разговоров главы Белого дома 6 января, чтобы узнать, общался ли он с хозяином Кремля.

"Конгрессу необходимо создать следственный орган, такой как Комиссия по терактам 11 сентября, для определения связей Трампа с Путиным, чтобы мы могли исправить ущерб, нанесенный нашей национальной безопасности, и не допустить, чтобы марионетка снова заняла президентский пост", – заявила Клинтон в своем микроблоге в Twitter.

В разговоре с Клинтон спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси вспомнила встречу с Трампом в Белом доме, во время которой она сказала: "С вами, господин президент, все дороги ведут к Путину".

Напомним, 6 января толпы сторонников Трампа штурмовали Капитолий, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов.

А Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что Трамп хотел присоединиться к протестующим, чтобы показать им свою поддержку.