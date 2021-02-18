"Кнопкодавство" за назначение Шкарлета: Венедиктова объяснила проблему следствия

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование "кнопкодавства" за назначение Сергей Шкарлета министром образования тормозится нынешним Уголовным процессуальным кодексом. Об этом она сказала во время отчета в Верховной Раде.
Один из депутатов напомнил генпрокурору, что 17 декабря было совершено уголовное преступление, а Управление госохраны отказало депутатам в предоставлении доказательств "кнопкодавства" – видео с камер стерли через 14 дней.
Венедиктова подтвердила, что действительно есть несколько заявлений о сообщении этого факта и проводится досудебное расследование.
"Когда мы выйдем на определенные результаты – вы это увидите. Вы видите, что процесс досудебного расследования, а потом судебного процесса, в Украине не быстрый. И это потому, что у нас такой Уголовный процессуальный кодекс. Хотите нашей быстрой работы? Давайте изменим УПК. Мы работаем – будут результаты, будем отчитываться", – сказала она.
Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается усовершенствовать Уголовный процессуальный кодекс в части досудебного расследования. Если закон одобрят окончательно, то сбежавших из Украины подозреваемых смогут судить заочно.
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