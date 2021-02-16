Кому еще грозят санкции СНБО: политолог дал ответ

Есть угроза, что под "маховик" спецслужб попадут критики власти, говорит Ярослав Макитра

В ближайшую пятницу, 19 февраля, в Офисе президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме. На нем может быть принято решение о введении санкций против кремлевских пропагандистов и других лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил политолог Ярослав Макитра.

По мнению эксперта, следующий список можно ожидать в пятницу после заседания СНБО и там могут оказаться сразу несколько нардепов и других лиц.

"Тут важно понять, что бороться с пропагандой врага необходимо, и если СБУ имеет веские основания, то должна действовать незамедлительно. И пока склонен положительно оценивать действия СБУ по этим двум эпизодам (закрытие телеканалов и дело против блогера Анатолия Шария. – Ред.)", – говорит Макитра.

В то же время он выразил мнение, что есть угроза, когда под "маховик" спецслужб могут попадать не только из-за подозрений в работе на врага, но и из-за критики власти.

"Очень велико искушение поставить знак равенства "критик власти – враг государства". Благо, много спецов осталось еще из прошлой власти, когда не только через СМИ и ботофермы, но и с помощью правоохранителей, клеймили едва ли не каждого критика власти печатью "агент Кремля", – подчеркнул политолог.

Напомним, сегодня, 16 января Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Анатолию Шарию в государственной измене, а также вызвала его на допрос 22 февраля.

Также сообщалось, что 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ № 43/2021 "О решении СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым были применены персональные санкции к телеканалам – 112, NewsOne и ZIK, принадлежащим нардепу Тарасу Козаку.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 19 февраля на заседании СНБО под председательством президента Украины будет обсуждаться финансирование терроризма некоторыми гражданами Украины.

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