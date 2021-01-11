Космические тарифы на коммуналку: Ляшко обратился к власти

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призывает власть отреагировать на ситуацию с повышением тарифов для украинцев.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Власть, которая обещала слышать людей, обязана немедленно отреагировать на массовые протесты людей, спровоцированные космическими тарифами", – написал он.
При этом политик считает, что рост цен на коммуналку – это не рынок, а злоупотребления облгазов.
"Также мы требуем от правительства немедленно запретить импорт в Украину российского/белорусского электричества, на котором зарабатывают только связанные с властью мародеры", – отметил Ляшко.
Он подчеркнул, что это чревато "убийством" национального производства и сотнями тысяч новых безработных.
"Надо быть или клиническими идиотами, или злейшими врагами, чтобы совершать такие преступления против украинцев в такие тяжелые времена", – добавил Ляшко.
Напомним, в Украине подорожал газ. Еще летом за газ украинцы платили едва ли не вдвое меньше, чем этой зимой. Сайт "Сегодня" разбирался, кому, на сколько и почему повысили тариф.
Кроме того, с 1 января выросли и тарифы на холодную воду. Суммы в платежках в разных городах будут отличаться.
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