Кравчук о переброске войск оккупантов на Донбасс: Ответим зеркально

Украина предложит свой мирный сценарий для решения вопроса Донбасса. Если оппоненты его не примут – она вынуждена будет активнее противостоять российской агрессии.

Об этом Kanaldom.tv сообщает со ссылкой на главу украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

По словам переговорщика, все украинские силовые и военные структуры – Вооружённые силы Украины, СБУ, МВД и их службы, Пограничные войска – в полной мере владеют информацией, происходящей вдоль линии соприкосновения.

Информация поступает разными путями — через разведку и иными способами. Но для нас чего-то неожиданного нет, говорит Кравчук.

"Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не та, что пять лет назад — мы готовы защищать свою землю", — отметил глава украинской делегации.

Кравчук акцентировал, что Украина "никогда не будет нападать первой". Это показывает и многовековая история: Украина никогда не проявляла агрессию, она всегда защищалась от врагов.

"И сегодня мы защищаемся от российского врага", — подчеркнул Кравчук и добавил, что украинская делегация в ТКГ предложит рассмотреть свой вариант мирного сценария.

"Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно — защищаться", — продолжил глава украинской делегации.

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При этом в своих действиях Украина не будет одинока, в её противостоянии российской агрессии поможет Европа и США.

"Каждый день я слышу заявления в Вашингтоне, в Брюсселе, что Европа всё больше понимает, кто выступает агрессором — Россия. Соединённые Штаты Америки заявляют, что суверенитет Украины не останется без помощи, помощь будет наращиваться. Таким образом мир не будет безучастен к тем попыткам, если кто-то решится таким способом испытывать мир и дальше. Думаю, он поплатиться очень серьёзно", — сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что страна будет действовать, исходя из реалий, "и мы не можем не видеть угроз, они есть".

"И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей", — заключил Кравчук.

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