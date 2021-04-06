Кравчук о переносе ТКГ из Минска: Беларусь не может быть площадкой для достижения мира

Перенос из Минска Трехсторонней контактной группы должен быть согласован всеми сторонами переговоров. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в Европе немало демократических стран для новой переговорной площадки. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что на сегодняшний день нет доверия к Беларуси как к нейтральной стороне.

"Речь идет о доверии. Я уверен, что страна неупорядоченная, которая ведет борьбу, сложную борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе употребляет неразрешенные методы, репрессии, страна, которая подчиняется России, в которой проходят российские маневры, не может быть площадкой для достижения мира", – сказал Кравчук.

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Он отметил, что вопрос переноса переговоров в другой город решает не он, а украинская власть. Он считает, что в Европе есть куда перенести ТКГ.

"Таких стран нейтральных, высокоавторитетных, которые ни от кого не зависят, которые могут создать необходимые демократические условия, в Европе немало. В этом нет проблемы, нужно желание и согласие. И это будет основной вопрос для Хайди Грау. Поскольку она модератор, и она должна согласиться поставить этот вопрос на решение – тут должен быть консенсус, а не желание одной стороны", – подчеркнул глава украинской делегации.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что сейчас к Беларуси нет доверия, пока она находится под влиянием России, и там переговоры не могут проходить после окончания карантина. В Кремле отреагировали на это заявление.

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