Кравчук рассказал, когда может состоятся саммит "Нормандской четверки"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает, что лидеры стран "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – могут встретиться в апреле. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что сейчас советники глав государства "нормандского формата" ведут большую работу над подготовкой нового саммита на самом высоком уровне.

"Планируется, предположительно, на апрель. Но как оно будет на самом деле – сказать тяжело. Потому что предвидеть действия и позицию России очень сложно. Она меняется, буквально, каждый день", – сказал Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", встреча советников глав государств должна состояться до конца марта. А на днях президент Владимир Зеленский заявил, что если снова сорвется "нормандский саммит", то будет встречаться с каждым из лидеров по отдельности.

Как известно, лидеры Франции, Германии, Украины и России никак не могут провести очередной "нормандский саммит" в Берлине, который изначально планировался еще на апрель прошлого года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что именно Россия блокирует встречу лидеров "Нормандской четверки".