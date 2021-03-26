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Кравчук рассказал о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19

26 марта, 22:18

Юлия Ляхова

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, который 25 марта вакцинировался от коронавируса, рассказал о своем самочувствии после прививки.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" он заявил, что никаких изменений в здоровье не заметил.

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"Утром в четверг пришла моя очередь, как говорится. Я вакцинировался, чувствую себя нормально. Температура не повышалась, давление также не повышался, как было, так и есть",- сказал он.

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