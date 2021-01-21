Кравчук: Россия пытается заблокировать переговоры по Донбассу

Украинская делегация в шоке от беспредела, который устраивает Россия на минских переговорах

Россия пытается заблокировать переговоры Трехсторонней контактной группы. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в ближайшее время прогресса по урегулированию конфликта на Донбассе не будет.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Россия на минских переговорах все привязывает к политическим договоренностям, хотя многие гуманитарные вопросы никак с ними не связаны, например, открытие КПВВ или обмен пленными.

"Они делают все, чтобы заблокировать процесс. Сначала искусственно привязали его к постановлению Верховной Рады о местных выборах, потом к дорожной карте, которую предложили в ОРДЛО при согласовании с Россией. Это делается искусственно, чтобы заблокировать процесс достижения мира на Донбассе", – сказал Кравчук.

Также он сетует на то, что представители боевиков действуют во время заседаний ТКГ как полноценные участники переговоров. Этим Россия делает все, "чтобы Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней".

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"Они приглашают на наши заседания кого считают нужным, нарушают повестку дня, которую предлагает ОБСЕ – госпожа Хайди Грау, и предлагают политические эксперименты. Скажу откровенно, что у меня нет основания надеяться на какие-то большие достижения в ближайшее время", – добавил Кравчук.

В свою очередь представитель ОРДО Сергей Гармаш подтвердил деструктив со стороны России и что она пытается переложить ответственность с себя на своих марионеток.

"Понятно, что Украина не может договариваться с людьми, которые реально не принимают решения. Поэтому я не вижу сейчас никакого прогресса в политической группе… Добавилось деструктива. 19 января они привели на заседание каких-то "общественных консультантов". Переговорный процесс пытаются довести до абсурда", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале недели подгруппе ТКГ по безопасности удалось договориться о возобновлении газоснабжения Марьинки, где уже пять лет нет газа.

Видео: Сегодня