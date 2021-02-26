"Крым – это Украина": Байден сделал важное заявление

Американский лидер напомнил, что 26 февраля 2014 года Россия нарушила международное право

Президент США Джо Байден заявил, что Крым – это Украина и пообещал помогать Украины в противостоянии российской агрессии.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Он напомнил, что 26 февраля 2014 года Россия нарушила международное право, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, вторгшись в Крым.

"В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина", – сказал Байден.

Американский президент пообещал, что его страна никогда не признает аннексию украинского полуострова Россией, и США будут вместе с Украиной противостоять агрессии оккупантов.

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"Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее агрессию в Украине", – сказал американский лидер.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский записал видеообращение по Крыму. Он обратился к жителям полуострова на двух языках.

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