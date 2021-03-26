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Кто будет наказан за "штурм" Офиса президента: "Свобода слова Савика Шустера"

26 марта, 15:45

Сергей Мартынец

Гости студии также поговорят о крайне опасной ситуации с коронавирусом в Украине

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят причины погромов под Офисом президента, и кто реально понесет ответственность.

Также гости студии поговорят о начале третьей волны коронавируса и станет ли ситуация еще хуже, а также почему так медленно вакцинируют украинцев.

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В передаче примут участие:

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Источник: Сегодня

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