Кто будет наказан за "штурм" Офиса президента: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят причины погромов под Офисом президента, и кто реально понесет ответственность.
Также гости студии поговорят о начале третьей волны коронавируса и станет ли ситуация еще хуже, а также почему так медленно вакцинируют украинцев.
В передаче примут участие:
- Максим Степанов, министр здравоохранения;
- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел;
- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос";
- Виталий Кличко, мэр Киева;
- Борис Филатов, мэр Днепра;
- Роман Синицын, общественный активист, волонтер;
- Сергей Филимонов, соорганизатор акции протеста под ОПУ.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
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