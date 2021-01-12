Кто такой Деркач? Краткая биография и скандальные пленки

Объясняем, что стало причиной и последствия скандала вокруг "вмешательства Украины в выборы в США"

Скандал вокруг так называемого вмешательства Украины в президентские выборы в Соединенных Штатах получил продолжение.

После того, как нардеп-ветеран Андрей Деркач опубликовал свои записи, ставшие потрясением для украинских и американских СМИ, Вашингтон нанес ответный удар. Но не только по нему самому, но и по тем, кого посчитали его соратниками.

"Сегодня" собрали все, что на сегодняшний день известно о скандале о его главном фигуранте.

Кто такой Андрей Деркач?

Андрей Деркач родился 19 августа 1967 года в Днепропетровске (сейчас Днепр).

Его стремительная карьера в госслужбе началась с должности оперуполномоченного СБУ в Днепропетровской области, а уже в 1994 году Деркач стал замглавы Контрольной службы президента Украины.

Прежде чем попасть в Раду в 1998 году, он успел побывать консультантом президента Украины по внешнеэкономическим вопросам и первым помощником премьера.

После этого началась длительная парламентская деятельность Андрея Деркача – он успешно избирался во все созывы Верховной Рады, начиная с третьего, и является народным депутатом (внефракционный) и поныне.

Фото: derkach.com.ua

"Пленки Деркача"

В сентябре 2019 года Андрей Деркач сделал скандальное заявление о том, что экс-вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер связаны с коррупционными схемами в Украине.

А в 2020 году (в год президентских выборов в США) он опубликовал аудиозаписи – те самые "пленки", – на которых слышны голоса, похожие на голоса Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Как утверждает Деркач, во время президентства Барака Обамы американская власть оказывала давление на Порошенко. Это и спровоцировало скандал в Украине и США.

В предвыборном штабе Байдена, который на тот момент уже участвовал в президентской гонке, случившееся отнесли к "усилиям России по нанесению ущерба экс-вице-президенту", назвав пленки "сильно отредактированными" и "дыркой от бублика".

А вот Петр Порошенко прямо назвал это масштабной спецоперацией "пятой колонны Кремля" с целью втянуть Украину в предвыборную борьбу в США, чтобы подорвать двухпартийную поддержку нашей страны в Конгрессе.

Следует отметить, что действующий президент США Дональд Трамп активно использовал это в качестве аргумента против Байдена в СМИ, на избирательных митингах и на президентских дебатах.

США вводят санкции

В сентябре 2020 года Министерство финансов США ввело против Андрея Деркача персональные санкции, обвинив его в попытке повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Нардеп попал в список Управления по контролю за иностранными активами, где указаны физические и юридические лица, которые угрожают национальной безопасности США. Их активы на территории Соединенных Штатов замораживаются, а гражданам США запрещено иметь с ними дела.

В Госдепе его назвали "российским агентом", однако сам политик назвал это местью ему, "как представителю команды следователей", а также пригрозил публикацией "новых шокирующих фактов" о коррупции.

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Новые санкции

11 января американский Минфин пополнил санкционный список новыми именами из Украины. Среди них оказались нардеп Александр Дубинский, экс-депутат Александр Онищенко, бывший прокурор Константин Кулик, бывший помощник Деркача Дмитрий Ковальчук и экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.

Кроме того, санкции ввели против телеканала "Эра" и его владельца Антона Симоненко, информагентства "Онли-ньюс" и его руководителя Петра Журавля, а также портала Nabuleaks и ООО "Скептик" ("Бегемот Медиа").

Введение санкций в Вашингтоне аргументировали приближенностью фигурантов к Андрею Деркачу и причастностью ко вмешательству в американский избирательный процесс. Сами озвученные нардепом обвинения в Минфине США назвали беспочвенными.

Видео: Сегодня