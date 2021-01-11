Кулеба: Крым для России – открытая рана

Вопрос оккупированного Крыма для России не закрыт, как она постоянно утверждает, поскольку полуостров для нее – открытая рана, которая не дает покоя Кремлю благодаря действиям Киева.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает МИД.

"Несмотря на позицию России, будто вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на Крымскую платформу показала: Крым для России – открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен", – сказал министр.

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По словам Кулебы, Украине известно, что РФ будет прилагать немало усилий на всех уровнях, в том числе разведывательных, чтобы минимизировать успех Крымской платформы.

"Эта работа уже разворачивается… Мы вернем Крым и не должны ставить этот факт под сомнение ни на миг", – добавил глава МИДа.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Дмитрий Кулеба рассказывал о стратегии освобождения Крыма. Он считает, что вопрос деоккупации полуострова нельзя поднимать на минских переговорах. Нужно подтолкнуть Россию к освобождению Крыма.