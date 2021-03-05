Кулеба о переговорах по Донбассу: Абсурд России вышел на топ-уровень

От российской стороны на переговорах исходит лишь сплошной деструктив

Россия в последнее время особенно активно саботирует переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы, доводят мирный процесс до абсурда. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На вопрос журналиста, планируется ли менять место проведения заседаний ТКГ, министр отметил, что проблема в другом.

"Из-за позиции России, Трехсторонняя контактная группа все больше напоминает театр абсурда, где РФ и представители т.н. "ЛНР" и "ДНР" водят ситуацию по кругу. Прибегают к каким-то абсурдным аргументам во время дискуссий, лишь бы затягивать процесс и не принимать решений", – заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на все усилия Украины, от российской стороны исходит лишь сплошной деструктив и попытки переложить ответственность на Киев.

"Не то что бы это было что-то новое, чего бы мы не знали, но за последние семь лет конфликта сейчас это вышло просто на какой-то топ-уровень", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно оккупационная администрация "ДНР" разрешила своим боевикам на передовой стрелять по украинским военным, тем самым официально выйдя из перемирия. На это глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на нарушение перемирия ВСУ будут отвечать зеркально.

При этом в Кремле назвали "красную линию" для России по Донбассу.