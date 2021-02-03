Версія українською
$ 28,06
33,79

Кулеба призвал принудить Россию уважать права человека

3 февраля, 01:43

Юлия Безпечная

Глава МИД считает, что Кремль "установил новый рекорд беззакония"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что российские власти приговором Алексею Нвальному и массовыми арестами протестующих "установили новый рекорд беззакония" и международное сообщество должно вмешаться.

Об этом он написал в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что поскольку РФ даже не пытается уважать права человека, ее надо заставить.

Реклама

"Российские власти установили новый рекорд беззакония, отравив, а затем заключив в тюрьму Алексея Навального, устроив массовые задержания мирных демонстрантов в городах России. Ясно, что Россия не желает уважать права и свободы человека. Тогда надо принудить. Это задача международного сообщества", – заявил глава украинского МИД.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному, присудив вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, 3,5 года колонии общего режима.

Сразу после вынесения приговора Навальному россияне вышли на новые протесты, на которых были задержаны по меньшей мере 1214 человек.

Новости на эту же тему:
Россия приговор МИД Украины Алексей Навальный Дмитрий Кулеба

Реклама

Новости партнеров

Маршрутку с людьми расстреляли под Киевом
Тайна перевала Дятлова: ученые назвали вероятную причину трагедии
Андрей Мерзликин шокировал публику