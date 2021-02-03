Кулеба призвал принудить Россию уважать права человека

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что российские власти приговором Алексею Нвальному и массовыми арестами протестующих "установили новый рекорд беззакония" и международное сообщество должно вмешаться.

Об этом он написал в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что поскольку РФ даже не пытается уважать права человека, ее надо заставить.

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"Российские власти установили новый рекорд беззакония, отравив, а затем заключив в тюрьму Алексея Навального, устроив массовые задержания мирных демонстрантов в городах России. Ясно, что Россия не желает уважать права и свободы человека. Тогда надо принудить. Это задача международного сообщества", – заявил глава украинского МИД.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному, присудив вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, 3,5 года колонии общего режима.

Сразу после вынесения приговора Навальному россияне вышли на новые протесты, на которых были задержаны по меньшей мере 1214 человек.