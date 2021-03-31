Кулеба содержательно поговорил с Блинкеном о Крыме, Донбассе и агрессии России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова пообщался по телефону с главой американской дипломатии Энтони Блинкеном.

Об этом глава отечественного МИДа в среду, 31 марта, вечером сообщает на своей странице в Twitter.

По его словам, разговор с государственным секретарем США был предметным и содержательным на фоне системного обострения Россией ситуации на востоке Украины и в Крыму.

Министр информировал собеседника о системном обострения Россией ситуации на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня.

Кулеба уделил особое внимание событиям на линии соприкосновения 26 марта, когда российские оккупационные войска убили четырех украинских воинов.

Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем будет неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стянула к границе с Украиной 28 батальонных тактических групп – в Брянске и Воронежскую области и в оккупированный Крым. В Киеве ожидают, что Россия соберет еще до 25 батальонных тактических групп, "создает угрозу военной безопасности государства".

Сайт "Сегодня" писал, что в Кремле выразили обеспокоенность якобы эскалацию конфликта на Донбассе со стороны Украины. Это, считает российская власть, может привести к "восстановлению" войны .

Также сообщалось, что во время первого разговора Кулебы и Блинкена обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США .

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