Кулеба: Закончить войну на Донбассе можно за неделю, но есть одно условие

Вывод российских войск и проведение выборов на Донбассе – все это уже продумано Киевом

Прекратить войну на Донбассе можно достаточно легко и всего за неделю, но только если Россия этого захочет. Сейчас главный вопрос – как заставить Кремль сделать это.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью словацкому изданию Tyžden, текст которого опубликован на сайте МИД Украины.

По его словам, президент РФ Владимир Путин действительно понимает только силу.

"Но вопрос в том, как создать такие силовые условия, которые заставят Владимира Путина пойти на уступки. Мы находимся в мире дипломатии и аргументов. Поэтому сила – это главное, и вопрос в том, кто и как сможет ее использовать", – сказал Кулеба.

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Министр отметил, что урегулирование на Донбассе невозможно без желания Москвы, которая постоянно отказывается от мирных инициатив Киева и других частников "нормандского формата".

"Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро. Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы – все это давно подробно продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя не сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю", – сказал глава МИДа.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший советник Путина Андрей Илларионов объяснял, почему быстро закончить войну на Донбассе не получится.

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