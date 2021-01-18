Лавров назвал единственный способ урегулирования на Донбассе

В Москве снова жалуются, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения на условиях России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в нежелании выполнять договоренности по Донбассу, что обсуждалось на недавней встрече советников глав государств "нормандского формата" в Берлине 12 января. Об этом он сказал во время онлайн пресс-конференции.

На вопрос журналиста, как выйти из тупика по урегулированию ситуации на Донбассе, он ответил: "Мы не видим другого пути, кроме выполнения Минских договоренностей".

Он назвал "серьезной уступкой" то, что Россия вообще обсуждает дорожную карту по выполнению "Минска". Министр подчеркнул, что перед каждой встречей в "нормандском формате" представители России тесно координируются с представителями боевиков.

"Нормандский формат" – это лишь сопровождение главной работы, а главная работа – в Трехсторонней контактной группе", – сказал Лавров и цинично назвал Россию посредником, а сторонами конфликта – Киев, Донецк и Луганск.

Глава МИД РФ "пожаловался", что Украина отказалась проводить выборы на Донбассе "под дулами автоматов" (сначала выборы, а потом выход РФ с Донбасса), а также сетует на то, что президент Владимир Зеленский согласился внедрить "формулу Штайнмайера" в законодательство, но этого так и не произошло.

Лавров добавил, что на последней "нормандской" встрече советников обсуждались вопрос выполнения Минских договоренностей, но снова обвинил Украину, что якобы именно она тормозит мирный процесс.

Как сообщали новости "Сегодня", после встречи советников глав государств в Берлине, Зеленский заявил, что Киев выполнил договоренности Парижского саммита, но прогресса в урегулировании на Донбассе нет.

Отметим, что из договоренностей в Париже в декабре 2019 года удалось лишь провести обмен пленными, а также с опозданием (по вине РФ) на полгода достичь перемирия на Донбассе, которое боевики регулярно срывают каждый день. Что касается Минских договоренностей, то Украина выступает за вывод войск РФ и передачи контроля над границей Украине и только потом можно проводить выборы. Россия хочет в обратном порядке.