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Легализации оружия в Украине не будет. Рада провалила два закона

4 марта, 14:59

Сергей Мартынец

Авторы документов предлагали установить категории гражданского огнестрела

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №4335 о легализации огнестрельного оружия в Украине. За соответствующий документ проголосовали лишь 88 депутатов, а за альтернативный №4335-1 – 74 голоса.

Депутаты не только провалили голосование за 4335, но и отказались даже отправить его на доработку в комитет или автору. Та же судьба ждала и законопроект 4335-1. Теперь депутаты будут нарабатывать по этому вопросу новые законопроекты.

Что предлагали депутаты по оружию?

Законопроектом об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему хотели установить такие категории гражданского огнестрельного оружия:

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Наподобие водительского удостоверения планировали сделать и документ на оружие. На каждую единицу предлагалось ввести технический паспорт со сведениями о собственнике и серийном номере.

Кому из граждан Украины могли дать право на оружие:

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал обо всех за и против в вопросе вооружения украинцев и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.

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Источник: Сегодня

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