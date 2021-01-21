Лидеры ЕС обещают Зеленскому, что Украина быстро получит вакцину против COVID-19

Киев может рассчитывать на солидарность ЕС, заявили Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направили президенту Владимиру Зеленскому письмо и заверили, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам.

Европейские лидеры подчеркивают, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19. В прошлом году выделено 190 млн евро, которые были направлены, в том числе, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро.

"Лидеры институтов ЕС отмечают прогресс Украины во внедрении внутренних реформ несмотря на неблагоприятную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19", – прокомментировал письмо европейских лидеров Зеленскому заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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Евросоюз готов к дальнейшему сотрудничеству, в том числе в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией и судебной реформы. Руководители европейских институтов высоко оценивают неотложные шаги, которые были приняты президентом Украины в контексте развития ситуации вокруг решения Конституционного суда, добавил он.

Напомним, Украина получит 2,5 млрд гривен от Всемирного банка на закупку вакцин от коронавирусной болезни.

Кроме того, Украина продолжает переговоры о поставках вакцин от COVID-19 из США – речь идет о вакцине компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

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