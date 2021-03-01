Лишить ОАСК полномочий: какие скандалы тянутся за Киевским админсудом

Президент Владимир Зеленский посвятил целый законопроект Окружному административному суду Киева, одному из самых скандальных в Украине. Глава государства предлагает лишить его части полномочий. Известен суд тем, что его председателя – Павла Вовка – подозревают в захвате государственной власти, а он уже несколько месяцев скрывается от детективов НАБУ. Какими еще скандальными решениями отличился ОАСК, и каких именно полномочий его лишат?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Елена Гончаренко.

Окружной админсуд Киева отменяет все – от украинского правописания до названий улиц. В ноябре 2013 года именно его судьи позволили "Беркуту" разогнать Майдан, а позже постановили переписать учебники по истории о Революции Достоинства. Месяц назад Окружной админсуд столицы решил вновь переименовать проспект Степана Бандеры в Московский проспект, хотя новое название утвердил Киевгорсовет и, собственно, сами киевляне.

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И это не все резонансные решения судей. Детективы НАБУ открыли против них дела, а председателю суда – Павлу Вовку объявили подозрение, в суд он до сих пор не явился. Заскакивали детективы НАБУ за судьей в лифт, догоняли на улице, чтобы вручить ходатайство об отстранении от должности. Но Вовк неуловим.

Судью Вовка подозревают, в том числе, в создании вместе с подельниками преступной организации, которая якобы хотела захватить государственную власть, взяв контроль над Высшей квалификационной комиссией судей. Сам судья обвинения против себя называет давлением. Бегает от детективов и выбрасывает повестки.

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Окружной админсуд – единственный суд первой инстанции в Киеве, который рассматривает иски против органов центральной власти. Забрать эти полномочия из-за сомнительной репутации судей президент и предлагает в законопроекте, и наделить ими Верховный суд.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский говорит:

"На данный момент юрисдикция ОАСК распространяется на действия, решения и акты центральных органов государственной власти. То есть, любой может обжаловать решение и распоряжение Кабмина Украины в Окружной суд города Киева, с точки зрения логики не совсем адекватно, потому что один из многих административных судов может отменить решение Кабмина, которое распространяется на всю территорию Украины".

Однако иски относительно действий местной власти за админсудом останутся. Такое распределение, по мнению президента, повысит уровень доверия и ответственности судей.

Напомним, в сентябре 2020 ОАСК "снес" исторический памятник в Киеве, на месте которого построят жилой комплекс.

Также напомним, в Верховную Раду поступили и были зарегистрировано 15 февраля три инициированные президентом Владимиром Зеленским проекты законов, касающихся изменения работы судебной системы.