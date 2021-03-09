Локдаун или вакцинация? Зеленский рассказал, что делать со вспышкой COVID-19

В Офисе президента придумали план, как ускорить вакцинацию в Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине лучше всего справится вакцинация, а не локдаун.

Об этом он сказал на совещании на Банковой, передает ОПУ.

Он настаивает на увеличении темпов вакцинации и предложил привлечь для этого мобильные бригады и ресурсы не только Минздрава, но и других ведомств.

"Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", – заявил Зеленский.

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В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что его ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов тоже раскритиковал темпы вакцинации. Он отмечал, что к концу прошлой недели должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки, но пока в среднем около 3 тыс.

Как сообщали новости "Сегодня", мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о критической ситуации с COVID-19. По его словам, все больницы переполнены.

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