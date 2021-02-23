Львовский облсовет требует освободить Стерненко и расследовать громкое дело

Депутаты надеются на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции

Львовский областной совет поддержал инициативу о необходимости освобождения активиста Сергея Стерненко, которого Приморский суд Одессы приговорил к 7 годам заключения за похищение человека и использование оружия без права на него.

Об этом депутат Львовского облсовета Иванна Герус пишет на своей странице в Facebook.

За проголосовал 61 депутат, против не было никого, воздержались трое и двое – не голосовали.

"Настаиваем, что проблему нужно решать системно – только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям", – говорится в обращении.

Реклама

Напомним, после вынесения приговора активисту, под стены суда подтянулись соратники Стерненко – они блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти его в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты, произошли столкновения с правоохранителями.

Также сообщалось, что прямо из зала суда Стерненко якобы позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы "поблагодарить" за приговор, однако пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опровергла такой разговор.

Видео: Сегодня