"Люди пытаются хайпонуть": Зеленский об отношении к украинскому языку

Глава государства четко дал понять, что в Украине может быть только один государственный язык

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос украинского языка сейчас часто используют во вред украинскому народу. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистам, что его политсила "Слуга народа" хочет изменить языковой закон.

Он напомнил Конституцию, в которой написано, что в Украине может быть только один государственный язык – украинский.

"Все, кто поднимают вопрос национальности, языка, церкви – это люди, которые хотят временно хайпонуть с большими последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я в этом уверен. Я считаю, что не время для вопроса языка", – сказал Зеленский.

Президент уверен, что украинский язык полностью защищен, и, если депутатам не нравится закон и видят в этом вопросе несправедливость, об этом можно говорить, но обязательно с обществом.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский потребовал справедливости для нацменьшинств в Украине. Президент считает, что нацменьшинства должны знать и свои языки, и украинский.