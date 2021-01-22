Манипуляция не прошла: ПАСЕ не дала России устроить дебаты по украинскому языку

Намерение постоянной делегации Госдумы РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы провести дебаты о "запрете русского языка, а также других языков национальных меньшинств в Украине" было отклонено Бюро ПАСЕ.
Об этом в нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщает в своем Telegram-канале.
"Манипуляция не прошла", – добавил член украинской делегации в ПАСЕ.
Ранее сообщалось, что 25-29 января украинская делегация в ПАСЕ инициирует дебаты о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.
Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в "гибридном" формате. Делегаты могут физически присутствовать в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.
Напомним, украинская делегация использует все возможные инструменты для обжалования полномочий России в ПАСЕ, в том числе на основании ареста Навального.
Также сообщалось, что россияне в ПАСЕ бойкотируют дебаты об отравлении Навального.
Напомним, что с 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" – перейти на него обязаны были торговля и сервис:
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