"Медленно и сложно": Ермак рассказал об эффективности переговоров по Донбассу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал переговоры по Донбассу сложными.

В эксклюзивном интервью Тиграну Мартиросяну на канале "Украина" он рассказал, что несмотря на это, прогресс есть.

"Я могу оценить переговоры как сложные. Это практически многочасовые. Они редко когда продолжаются менее 5-6 часов. И, конечно же, мне хотелось бы больше. Хотелось бы, чтобы произошло самое главное событие и нам удалось прекратить войну, вернуть наши территории и наших людей", – сказал Ермак.

По его словам, Украина подняла уровень поддержки со стороны партнеров.

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"Несмотря на то, что очень медленно и сложно, но прогресс есть и мы над ним работаем. Украинской стороне удалось кардинально изменить представительства в Минском процессе и поднять уровень поддержки со стороны наших партнеров – Германии и Франции", – добавил он.

Также в интервью Тиграну Мартиросяну он рассказал, что Зеленский – первый президент Украины, который проехал практически большую половину всей линии соприкосновения и побывал на всех передовых точках.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Вместе с ним приехали послы "Большой семерки".