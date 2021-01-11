Пленки Деркача: США ввели санкции против 7 граждан Украины

Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.
Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.
Список граждан:
- Александр Дубинский;
- Дмитрий Ковальчук;
- Константин Кулик;
- Александр Онищенко;
- Антон Симоненко;
- Андрей Телиженко;
- Петр Журавель.
Информационные ресурсы:
- ООО "Эра-Медиа";
- информагентство Only News;
- Nabuleaks;
- ООО "Скептик" ("Бегемот Медиа").
В Минфине США отмечают, что с 2019 года нардеп Андрей Деркач и его соратники в СМИ опубликовали "пленки Байдена и Порошенко", обвинив семейство Байденов в коррупционных схемах в Украине, что могло повлиять на результаты выборов президента США. Сам же Деркач в списке санкций еще с 2020-го. После этого в США назвали нардепа Деркача российским агентом.
Новости на эту же тему: