Пленки Деркача: США ввели санкции против 7 граждан Украины

Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

Список граждан:

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Александр Дубинский;

Дмитрий Ковальчук;

Константин Кулик;

Александр Онищенко;

Антон Симоненко;

Андрей Телиженко;

Петр Журавель.

Информационные ресурсы:

ООО "Эра-Медиа";

информагентство Only News;

Nabuleaks;

ООО "Скептик" ("Бегемот Медиа").

В Минфине США отмечают, что с 2019 года нардеп Андрей Деркач и его соратники в СМИ опубликовали "пленки Байдена и Порошенко", обвинив семейство Байденов в коррупционных схемах в Украине, что могло повлиять на результаты выборов президента США. Сам же Деркач в списке санкций еще с 2020-го. После этого в США назвали нардепа Деркача российским агентом.