Минюст объяснил, почему решение ЕСПЧ по Крыму разблокирует другие дела против России

Первое решение Европейского суда по правам человека по делу "Украина против России" по Крыму разблокирует ряд других дел, касающихся последствий оккупации полуострова.

Об этом со ссылкой на заместителя министра юстиции, правительственного уполномоченного по вопросам ЕСПЧ Ивана Лищину, сообщает "Европейская правда".

По его словам, решение суда уже сейчас открывает новые возможности для обычных украинских граждан и коммерческих предприятий, пострадавших от оккупации Крыма Россией.

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"Признание того, что Москва получила контроль над Крымом еще в феврале (2014 года. – Ред.), дает им возможность жаловаться в Страсбург и разблокирует ряд дел, которые уже есть в Страсбурге, но заморожены, так как ждали решения о юридической ответственности России за нарушения в Крыму в период с 27 февраля по 18 марта", – пояснил он.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська назвал победой решение ЕСПЧ по делу Украины против России за нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает решение суда по Крыму важным шагом в привлечении России к ответственности за агрессию против Украины.