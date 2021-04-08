Мир на Донбассе за год и отказ Киева от "Минска": в Кремле сделали громкие заявления

Дмитрий Козак говорит, что нужно соблюдать Минские договоренности

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что Украина не намерена развязывать боевые действия на Донбассе.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

По мнению представителя Кремля, это пиар, который сопровождается имитацией военной угрозы, хотя реальных намерений развязать полномасштабную войну – нет.

При этом Козак цинично заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе может быть урегулирован за год, если соблюдать договоренности, умолчав о том, что именно Россия отказывается вывести оккупационные войска с украинской территории и передать границу с РФ под контроль Киева.

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По его словам, Киеву никто не запрещает денонсировать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе. При этом Козак обвинил власти Украины в несоблюдении "Минска" на фоне заверений в приверженности соглашению. И если так пойдет и дальше, договориться будет невозможно, добавил замглавы администрации президента РФ.

Напомним, Киев, Париж и Берлин неоднократно напоминали Москве о необходимости выполнения Минских договоренностей и взятых РФ на себя обязанностей, однако они так и остались неуслышанными.

Россия в ответ обвиняла Украину в саботаже Минских соглашений и продолжала оказывать поддержку пророссийским боевикам на Донбассе – живой силой,боевой техникой, боеприпасами и горючим.

А сейчас Россия собрала у границ Украины максимальные за шесть лет силы – бронетехнику, артиллерию и десантные части.

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