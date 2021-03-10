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Ермак: Мирный план по Донбассу – на столе, ждем одобрения Россией

10 марта, 00:53

Юлия Безпечная

Если Россия не подпишет – покажет, что не хочет мира

План мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украины и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021", передает "Укринформ".

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права... Подчеркиваю, план мирный – на столе... и мы очень ждем такую ​​же позицию со стороны РФ", – заявил Ермак.

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По его словам, если Россия не согласится, это будет означать, что "она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

Ермак добавил, что речь идет об "очень мощном шаге", предложенном Германией и Францией, который будет "предметом мощного обсуждения через неделю-две" во время видеоконференции в "нормандском формате": создание так называемых кластеров, которые могут стать в случае согласования основой для Дорожной карты, "которая закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов"

Напомним, по мнению представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша, Россия готовит на Донбассе военную провокацию, рассчитывая на ответ украинских военных, чтобы был повод ввести в ОРДЛО "российских миротворцев".

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