Могут ли Зеленскому объявить импичмент? У президента дали ответ

Вениславский объяснил, что нужно для запуска процедуры импичмента

В Верховной Раде не найдется достаточного количества депутатов для инициирования процедуры импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на закрытие трех телеканалов.

Об этом заявил представитель главы государства в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Интерфакс-Украина.

Накануне некоторые оппозиционные политики заявляли, что намерены инициировать процедуру импичмента президенту за его решение о санкциях. Вот только оснований для этого и возможностей у оппозиционеров нет, считает депутат.

Он напомнил, что для импичмента юридическим основанием должна быть, например, государственная измена. А введя санкции против телеканалов, президент выполнил свои конституционные обязанности – это было полностью законно.

"Более того, президент был обязан ввести в действие это решение, потому что это конституционное требование. И, соответственно, это решение не содержит никаких оснований, чтобы обвинить его в каких-либо противоправных действиях", – подчеркнул представитель президента в КС.

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В то же время Вениславский объяснил, что в Раде не смогут даже запустить процедуру импичмента.

"226 голосов являются основанием для начала процедуры импичмента. То есть ни 226 голосов, ни 150, которые необходимы для создания временной следственной комиссии, сейчас точно не соберут", – сказал он и добавил, что большинство политических сил поддерживают решение Зеленского.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

Но вечером 4 февраля указ Зеленского о санкциях был обжалован в Верховном суде.

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