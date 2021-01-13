Монобольшинство теряет силу в Раде: у "Слуги народа" появилась проблема

За 2020 год депутаты Слуги народа самостоятельно приняли всего 37 законов из 230

У фракции "Слуга народа", которая образовала монобольшинство в Верховной Раде, де-факто осталось немного больше 200 депутатов, которые готовы поддерживать законопроекты – этого недостаточно, чтобы политсила самостоятельно могла принимать законы без помощи других фракций.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

По данным КИУ, за 2020 год "слуги" своими силами приняли лишь 37 из 230 законов (226 или больше голосов давала фракция "Слуга народа"). Остальные законы не были бы приняты без помощи других политических сил в Раде.

Отмечается, что показатели голосований президентской фракции все ниже: в сентябре 2019-го в среднем голосовали 231 депутат от СН, в сентябре 2020-го – 206 депутатов, в декабре 2020-го – 211 депутатов.

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"Де-факто "Слуга народа" уже не способна самостоятельно принимать законы. За год в монобольшинстве осталось 211 депутатов, которые преимущественно нажимают "за". Тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов. Таким образом без депутатов других фракций и групп ВР, монобольшинство фактически является недееспособным", – говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

Он добавил, что в "Слуге Народа" более десятка депутатов, которые или вообще не голосуют, или нажимают "воздержался" или "против".

Как сообщали новости "Сегодня", нардепов-прогульщиков в 2020 году оштрафовали на 30 млн грн. Но особенно отличились девять депутатов.

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