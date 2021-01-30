Мы дали возможность людям влиять на власть – Зеленский о законе о референдуме

Референдум – это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества, считает глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не бояться референдума.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале.

"Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались... без власти и влияния", – заявил он.

Зеленский добавил, что референдум – это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества.

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"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент", – считает президент.

Глава государства уверен, что документ делает более четким диалог между властью и обществом.

"А если народ имеет реальный инструмент референдума, то такие деятели на самом деле не могут быть уверенными ни в чем", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал принятие закона о народовластии через референдум, а также отметил, что многие политики сопротивлялись этому.

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла закон о референдуме. Депутаты определили, по каким вопросам может быть проведено всеукраинское голосование и как организовать сам референдум.